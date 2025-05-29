Что можно и нельзя делать в Федоров день 29 мая, который называют Житник

Православная церковь 29 мая вспоминает святого Феодора Освященного. В народе принято праздновать Федоров день. Также есть еще одно название — Федор Житник. Оно связано с тем, что в указанный день завершался сев яровых культур.
Что нельзя делать 29 мая.
Не рекомендуется не доедать еду в момент завтрака, обеда, ужина. Не следует ссориться, провоцировать конфликты. Согласно приметам, они затянутся надолго. Незамужним девушкам нельзя носить красные сарафаны. Считалось, что могут возникнуть проблемы с замужеством.
Что можно делать 29 мая.
По традиции, в названный день было принято варить кашу. А еще занимались работами на огороде. Вместе с тем конце мая считался благоприятным периодом для проведения свадеб.
Согласно приметам, красная Луна указывает на ветреную погоду. В том случае, если цветет рябина, то заморозков больше не будет.
Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 июня 2025 года: подорожает коммуналка, нужно открыть базовый счет, новые правила господдержки при покупке жилья.
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Кстати, Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картошки и свеклы в Беларуси.