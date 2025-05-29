Народный календарь. Как защитить урожай от напастей на Иванов день, 1 июня

Например, люди, опасаясь сильного ветра говорили: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу».