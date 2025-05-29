Народный календарь. Как защитить урожай от напастей на Иванов день, 1 июня

1 июня православные христиане чтут память святого Иоанна. Эту дату в народе прозвали Оберег Нивы или Иванов день.
В этот день было принято произносить заговоры, которые защитят поля от различных напастей: вредителей, непогоды и даже сглаза.
Например, люди, опасаясь сильного ветра говорили: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу».
Ветер имел большое значение для простого народа, а потому ему давали разные прозвища в зависимости от того, с какой стороны он дул. Юго-восточный назвали «обеденником», южному дали название «летний», западный прозвали «верховым», северо-западный — «глубником», а северо-восточный — «полунощником».
Приметы погоды:
Дождь в начале июня сулит сухой месяц.
Если вороны смотрят в одну сторону, то именно оттуда подует сильный ветер.
Теплые ночи в начале месяца говорят о богатом урожае.
Если раки выползают на берег, будет ненастье.
Именины отмечают: Павел, Сергей, Онуфрий, Валентин, Василий, Виктор, Михаил, Максим, Корнилий, Олег, Николай, Митрофан, Дмитрий, Игнатий, Иван, Антон, Андрей, Анастасия, Александр, Георгий, Григорий, Матвей.