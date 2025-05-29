День аллигатора и День «Положите подушку на холодильник»: какие праздники отмечают в России и мире 29 мая

29 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами. Так, в эту дату справляют День аллигатора, День «Положите подушку на холодильник» и День петуха в вине.
День аллигатора.
День аллигатора в 2021 году учредил американский парк Wild Florida, чтобы отметить важность этих животных в экосистеме. Отпраздновать эту дату можно, узнав больше об этой рептилии и поделившись фактами с другими, а также можно сходить в зоопарк или парк дикой природы. Желающие могут пожертвовать деньги в природоохранительную организацию, которая занимается помощью аллигаторам.
День «Положите подушку на холодильник».
День «Положите подушку на холодильник» уходит корнями в начало XX века, когда существовало суеверие, что кладовая не должна пустовать. Достаточно было положить туда кусочек ткани, оторванный от постельного белья, чтобы получить богатство и удачу на весь год. Со временем эта традиция трансформировалась в «возложение» подушки на холодильник. Поэтому 29 мая, чтобы заполучить богатство и удачу, необходимо совершить этот ритуал.
День петуха в вине.
Петух в вине — это традиционное французское блюдо, которое появилось в сельской местности. В честь него был учрежден День петуха в вине, который популярен среди гурманов и кулинаров. 29 мая рестораны предлагают специальное меню с этим блюдом. В этот день проводятся мастер-классы по приготовлению птицы и дегустации, кулинарные блоги и сайты публикуют рецепты этого блюда, а обычные люди готовят его у себя дома в кругу родных и близких.