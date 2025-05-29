День аллигатора и День «Положите подушку на холодильник»: какие праздники отмечают в России и мире 29 мая

Петух в вине — это традиционное французское блюдо, которое появилось в сельской местности. В честь него был учрежден День петуха в вине, который популярен среди гурманов и кулинаров. 29 мая рестораны предлагают специальное меню с этим блюдом. В этот день проводятся мастер-классы по приготовлению птицы и дегустации, кулинарные блоги и сайты публикуют рецепты этого блюда, а обычные люди готовят его у себя дома в кругу родных и близких.