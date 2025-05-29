Apple проведет ребрендинг линейки операционных систем

Американская корпорация Apple планирует провести ребрендинг своих операционных систем, сообщает Bloomberg.
Согласно имеющимся данным, компания собирается обозначать версии ОС по году, к которому они относятся. Таким образом, новая система для iPhone, которая ранее должна была получить название iOS 18, будет называться iOS 26.
Ребрендинг затронет все программные платформы Apple, включая ОС для компьютеров, планшетов, умных часов и ТВ-приставок. Такой шаг направлен на упрощение восприятия и унификацию наименований, чтобы облегчить навигацию как для пользователей, так и для разработчиков.
Кроме того, в компании рассматривают возможность модернизации операционной системы для iPad с целью повышения её эффективности при выполнении офисных задач. Объявление об этих изменениях может состояться на ежегодной конференции разработчиков Apple, намеченной на 9 июня.
Ранее стало известно, что компания Apple собирается повысить цены на смартфоны iPhone 17, которые планирует представить осенью.