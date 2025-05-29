Apple проведет ребрендинг линейки операционных систем

Ребрендинг затронет все программные платформы Apple, включая ОС для компьютеров, планшетов, умных часов и ТВ-приставок. Такой шаг направлен на упрощение восприятия и унификацию наименований, чтобы облегчить навигацию как для пользователей, так и для разработчиков.