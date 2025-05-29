Казань и Нижнекамск не задохнутся

В Татарстане планируют ограничивать въезд и передвижение транспортных средств в населенных пунктах и рекреационных зонах на особо охраняемых природных территориях при ухудшении качества воздуха. Проект постановления подготовило региональное Министерство экологии и природных ресурсов. В нем говорится, что решение будут принимать местные власти по предложению министерства. Меры коснутся прежде всего Казани и Нижнекамска. В министерстве введение таких ограничений объяснили появляющейся необходимостью снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников вслед за стационарными, для которых уже есть соответствующие постановления. Эксперты отмечают, что вводимые ограничения соответствуют федеральному законодательству, однако могут вызвать недовольство бизнеса.