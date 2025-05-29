Календарь на 29 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Автомобильные войска — подразделение российской армии, существование которого для многих может стать открытием. Однако ему уже больше 100 лет: в 1910 году была создана первая автомобильная рота. С тех пор многое изменилось — вместо «Руссо-Балтов» теперь броневики и многоосные грузовики, но суть осталась прежней: обеспечивать мобильность и боеспособность всей армии. Военные автомобилисты, отмечающие сегодня профессиональный праздник, отвечают за перевозку личного состава и грузов, эвакуацию автотехники в случае ее повреждения, а также ремонт и обслуживание.