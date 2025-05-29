Экс-футболист Мостовой: «Зенит» проиграл чемпионство в матчах с «Акроном» и «КС»

Бывший игрок сборных России и СССР уверен: команда с берегов Невы могла оторваться в таблице от конкурентов, если бы одолела соперников из Самарской области.
У самарцев забили Иван Сергеев (оформил дубль) и Иван Олейников, у «красно-черных» отличились Стефан Лончар и Артем Дзюба.
«Ключевой момент для “Зенита” был, когда они потеряли очки до зимней паузы с “Акроном” и “Крыльями Советов” — где должны говорить, что проиграли чемпионат. Выиграй эти два матча и ушли бы на перерыв с отрывом. В концовке аукнулось», — подчеркнул Александр Мостов в разговоре с Metaratings.ru.
Недавно экс-футболист сборной России Игорь Семшов напомнил о влиянии Дзюбы на итоговый результат «молодых и звонких» в прошедшем сезоне.
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