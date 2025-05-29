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Экс-футболист Мостовой: «Зенит» проиграл чемпионство в матчах с «Акроном» и «КС»

Бывший игрок сборных России и СССР уверен: команда с берегов Невы могла оторваться в таблице от конкурентов, если бы одолела соперников из Самарской области.

Бывший игрок сборных России и СССР уверен: команда с берегов Невы могла оторваться в таблице от конкурентов, если бы одолела соперников из Самарской области.

«Крылышки» и «Акрон» играли с петербуржцами 1-го и 7-го декабря на «Газпром Арене». В обоих встречах сильнее оказались волжане. «Зелено-бело-синие» победили со счетом 3:2, а тольяттинцы взяли вверх с разницей в гол — 2:1 (12+).

У самарцев забили Иван Сергеев (оформил дубль) и Иван Олейников, у «красно-черных» отличились Стефан Лончар и Артем Дзюба.

«Ключевой момент для “Зенита” был, когда они потеряли очки до зимней паузы с “Акроном” и “Крыльями Советов” — где должны говорить, что проиграли чемпионат. Выиграй эти два матча и ушли бы на перерыв с отрывом. В концовке аукнулось», — подчеркнул Александр Мостов в разговоре с Metaratings.ru.

Недавно экс-футболист сборной России Игорь Семшов напомнил о влиянии Дзюбы на итоговый результат «молодых и звонких» в прошедшем сезоне.

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