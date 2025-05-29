Экс-футболист Мостовой: «Зенит» проиграл чемпионство в матчах с «Акроном» и «КС»

«Ключевой момент для “Зенита” был, когда они потеряли очки до зимней паузы с “Акроном” и “Крыльями Советов” — где должны говорить, что проиграли чемпионат. Выиграй эти два матча и ушли бы на перерыв с отрывом. В концовке аукнулось», — подчеркнул Александр Мостов в разговоре с Metaratings.ru.