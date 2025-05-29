Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили ситуацию на Украине

Ранее Фидан посетил с рабочим визитом РФ, где был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кроме того, он встретился с помощником президента Владимиром Мединским и Лавровым. Фидан подтвердил готовность турецкой стороны принять новый раунд переговоров, а также содействовать мирному урегулированию.