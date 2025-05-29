Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, они обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта.
Сообщение по итогам телефонной беседы опубликовал МИД РФ.
«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», — заявили в ведомстве.
Разговор Лаврова и его турецкого коллеги состоялся накануне двухдневного визита Фидана в украинскую столицу, министр иностранных дел Турции планирует обсудить вопросы мирного урегулирования.
Ранее Фидан посетил с рабочим визитом РФ, где был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кроме того, он встретился с помощником президента Владимиром Мединским и Лавровым. Фидан подтвердил готовность турецкой стороны принять новый раунд переговоров, а также содействовать мирному урегулированию.
В среду Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио. В частности, он сообщил Рубио о подготовке предложений к очередному раунду прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые планируется провести в Стамбуле.