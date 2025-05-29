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В НАТО определят сроки новых поставок оружия Украине: заседание уже готовится

В НАТО анонсировали заседание контактной группы по поставкам оружия Украине.

Источник: Комсомольская правда

Представители контактной группы по вопросам Украины вновь соберутся в Брюсселе. Еврочиновники встретятся для составления конкретного плана по поставкам оружия Киеву. Заседание состоится уже 4 июня, сообщили в пресс-службе НАТО.

После встречи представителей контактной группы пройдет беседа министров обороны альянса. Они обсудят предстоящий саммит НАТО. Все мероприятия альянса также состоятся в июне.

«Заседание контактной группы по Украине под председательством Великобритании и Германии пройдет 4 июня в штаб-квартире НАТО», — подчеркнули в сообщении.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский настойчиво просит позвать его на предстоящий саммит НАТО. Он заявил членам альянса, что, в случае неучастия бывшего комика во встрече, это будет победой президента РФ Владимира Путина над НАТО. Однако в Альянсе его видеть не торопятся.