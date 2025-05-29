Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский настойчиво просит позвать его на предстоящий саммит НАТО. Он заявил членам альянса, что, в случае неучастия бывшего комика во встрече, это будет победой президента РФ Владимира Путина над НАТО. Однако в Альянсе его видеть не торопятся.