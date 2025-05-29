Встреча на Истре: в «Новом Иерусалиме» выставили коллекции двух стран

И вот теперь шедевры из Нукуса снова в России. В нынешних геополитических условиях это особенно ценно, ведь речь даже не о частном собрании и не об отдельных работах, а о крупном совместном проекте музеев двух государств. Это едва ли не первый такой случай с 2022 года. Еще интереснее, что с нашей стороны в нем участвуют не Москва и Петербург, а подмосковная Истра. Но в этом есть своя искусствоведческая и историческая логика. Подобно тому, как Савицкий формировал собрание авангарда в Каракалпакстане, в 1980-е сотрудники Музея «Новый Иерусалим», поначалу базировавшегося в монастыре, стали коллекционировать то, что было не в чести у властей — вдали от надзирающих органов это сходило с рук. Результат — аналогичный: десятки тысяч вещей, в том числе высочайшего класса.