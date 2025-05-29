«Челси» стал первым клубом, выигрывавшим все существующие еврокубковые турниры

Для «Челси» это первый еврокубковый трофей с 2021 года. Англичане стали первым клубом, выигравшим все ныне существующие турниры в Европе. В их активе есть по две победы в Лиге Европы (2013, 2019) и Лиге чемпионов (2012, 2021).