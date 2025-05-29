Правительство обсудит совершенствование миграционной политики

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.