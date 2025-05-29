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Правительство обсудит совершенствование миграционной политики

Правительство обсудит споры, связанные с подтверждением владения русским языком.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона “О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.