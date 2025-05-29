Новые богачи: Почему в России бум на операторов БПЛА и сколько они получают

На популярном портале поиска работы можно найти четыре десятка вакансий пилотов БПЛА. Самый высокооплачиваемый оффер опубликовало тамбовское Министерство труда — от 210 тыс. за месяц. В обязанности входит обслуживание и пилотирование дрона, однако подробности, что надо будет им делать, не сообщаются. Странно, что опыт не нужен, достаточно обучаемости и ответственности. Если присмотреться, условия тяжёлые: вахта на 30 смен по 12 часов, график 6/1. Такое же объявление с аналогичной зарплатой разместило Смоленское областное ГКУ «Центр занятости Руднянского района». Вероятно, в обоих случаях речь о службе по контракту, но чиновники по какой-то причине решили это скрыть.