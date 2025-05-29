В Госдуму внесут проект о возмещении расходов работников на оборудование

«Нынешние нормы позволяют работодателям подходить к вопросу возмещения расходов на факультативной, то есть необязательной основе — Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя включать условия о компенсации расходов работника в трудовой договор. Другими словами, необходимы правовые основы для компенсации расходов работника, которые он несет в связи с использованием личных программно-технических и материальных ресурсов в служебных целях», — сказал Нилов.