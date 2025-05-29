Ученые назвали две привычки, сохраняющие стройность

Исследование, проведенное учеными из Барселонского Института глобального здравоохранения, может изменить взгляды на похудение и поддержание нормального веса. Об этом сообщает IJBNPA.
В исследовании участвовали более семи тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. В 2018 году они предоставили информацию о своем питании, образе жизни, режиме дня и основных физических показателях. Спустя пять лет более трех тысяч участников прошли повторное обследование и поделились актуальными данными о своем здоровье.
Анализ результатов показал, что те, кто регулярно завтракал рано и избегал поздних ужинов, имели более низкий индекс массы тела по сравнению с другими участниками.
По мнению ученых, такой эффект может быть связан с тем, что ранний прием пищи соответствует естественным циркадным ритмам организма, что способствует более эффективному сжиганию калорий и регулированию аппетита. Однако авторы исследования подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих предварительных выводов.
До этого ученые выяснили вред для организма от водной диеты.