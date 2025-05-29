Ученые назвали две привычки, сохраняющие стройность

В исследовании участвовали более семи тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. В 2018 году они предоставили информацию о своем питании, образе жизни, режиме дня и основных физических показателях. Спустя пять лет более трех тысяч участников прошли повторное обследование и поделились актуальными данными о своем здоровье.