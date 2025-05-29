Мерц пообещал Киеву многомиллиардную помощь: немецкие деньги пойдут на новые БПЛА

Немецкое правительство выступило за продление военной помощи Украине. Новый канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении послать Киеву миллиарды долларов. Теперь немецкие власти собираются профинансировать производство украинских беспилотников дальнего радиуса, пишет издание Welt.
В материале отмечается, что Киев просил Минобороны ФРГ о денежной помощи для создания «ударных БПЛА». Украина потратит немецкие средства на производство дронов BARS, AN-196 и Flamingo, сказано в статье. По данным источников, Германия одобрила такое решение киевских властей.
Известна и приблизительная стоимость соответствующего военного проекта Украины. Местные власти нацелены на минимум 400 миллионов евро, сообщает автор статьи.
По словам Фридриха Мерца, ФРГ снимает ограничение на дальность ударов по территории России поставляемыми с Запада ракетами. ВСУ смогут планировать атаки вглубь РФ.