Мерц пообещал Киеву многомиллиардную помощь: немецкие деньги пойдут на новые БПЛА

В материале отмечается, что Киев просил Минобороны ФРГ о денежной помощи для создания «ударных БПЛА». Украина потратит немецкие средства на производство дронов BARS, AN-196 и Flamingo, сказано в статье. По данным источников, Германия одобрила такое решение киевских властей.