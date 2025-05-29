Эколог объяснил появление водорослей на пляжах Анапы

Вениамин Голубитченко пояснил, что водоросли размножаются не только у берега, но и в метровом слое у поверхности моря. При южном ветре, сохраняющемся 5−10 дней, растения прибивает к берегу, сбивает в комки и выносит на песок. Напротив, при северо-восточном направлении ветра количество морской флоры у побережья минимально, поскольку она оседает на дне.