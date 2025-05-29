С 1 июня начнут меняться цены на бензин. Сколько будет стоить топливо на заправках

Однако, по его словам, стоит обратить внимание на оптовый рынок. Именно там могут начаться изменения. Обсуждается увеличение допустимых отклонений биржевых цен на топливо, что может ударить по небольшим и независимым заправкам. В рознице же, особенно у крупных игроков, сохранится стабильность. Всё будет зависеть от того, примут ли новые правила демпферного механизма и насколько быстро это произойдёт. Корректировки политики могут изменить ситуацию.