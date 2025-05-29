Стал известен первый обладатель всех еврокубковых футбольных трофеев

Английский «Челси» стал первым в истории футбольным клубом, который завоевал все еврокубковые трофеи. Полную коллекцию помогла собрать победа на испанским «Бетисом» в финале Лиги конфедераций.
Англичане начали матч с пропущенного от соперника гола на 9-й минуте. Распечатал ворота «Челси» Абде Эззальзули. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев.
Однако второй отрезок игры был максимально удачным. «Челси» удалось наколотить четыре безответных мяча, начиная с 65-й минуты. Последний гол был забит в добавленное время.
У «Челси» в активе две победы в Лиге Европы — 2013 и 2019 годы, столько же трофеев и в Лиге чемпионов — 2012 и 2021 годы. Лига конференций стартовала в сезоне 2021/22. Тогда первый трофей достался итальянской «Роме». Последующие кубки уезжали в английский «Вест Хэм» и греческий «Олимпиакос».
Ранее «МК» писал, что все точки над «i» в чемпионате России сезона-2024/2025 расставлены, и в некоторых клубах, желающих начать новый игровой год с чистого листа, уже начались кадровые перестановки.