Стал известен первый обладатель всех еврокубковых футбольных трофеев

У «Челси» в активе две победы в Лиге Европы — 2013 и 2019 годы, столько же трофеев и в Лиге чемпионов — 2012 и 2021 годы. Лига конференций стартовала в сезоне 2021/22. Тогда первый трофей достался итальянской «Роме». Последующие кубки уезжали в английский «Вест Хэм» и греческий «Олимпиакос».