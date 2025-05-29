Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов

Существовавшее в СССР звание «Мать-героиня» возродили в России не так давно, указ об установлении этого звания президент подписал в 2022 году. Его присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным этого звания женщинам вручается знак особого отличия — орден «Мать-героиня».