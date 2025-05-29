Welt: ФРГ профинансирует производство БПЛА ВСУ дальнего радиуса действия

Немецкая сторона планирует финансировать производство беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия для Вооружённых сил Украины, пишет Die Welt.
Немецкое издание ссылается на информацию, полученную от источников в правительстве ФРГ. Они заявили, что частью очередного пакета помощи Киеву со стороны Берлина, о котором стало известно накануне в ходе визита Зеленского в ФРГ, является финансирование БПЛА дальнего радиуса действия.
В материале также сказано, что в начале мая текущего года украинские власти обратились и к Минобороны ФРГ «с просьбой профинансировать» ударные беспилотные летательные аппараты типа BARS и AN-19. Кроме того, речь идёт о беспилотниках типа Flamingo.
По данным издания, немецкие власти одобрили это. Общая стоимость проекта оценивается в 400 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Германия может выделить Украине финансирование для разработки собственных крылатых ракет дальностью до 2500 километров.