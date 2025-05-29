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Welt: ФРГ профинансирует производство БПЛА ВСУ дальнего радиуса действия

Общая стоимость проекта оценивается в 400 миллионов евро.

Источник: Аргументы и факты

Немецкая сторона планирует финансировать производство беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия для Вооружённых сил Украины, пишет Die Welt.

Немецкое издание ссылается на информацию, полученную от источников в правительстве ФРГ. Они заявили, что частью очередного пакета помощи Киеву со стороны Берлина, о котором стало известно накануне в ходе визита Зеленского в ФРГ, является финансирование БПЛА дальнего радиуса действия.

В материале также сказано, что в начале мая текущего года украинские власти обратились и к Минобороны ФРГ «с просьбой профинансировать» ударные беспилотные летательные аппараты типа BARS и AN-19. Кроме того, речь идёт о беспилотниках типа Flamingo.

По данным издания, немецкие власти одобрили это. Общая стоимость проекта оценивается в 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Германия может выделить Украине финансирование для разработки собственных крылатых ракет дальностью до 2500 километров.