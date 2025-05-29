Извинилась в слезах: Подтеревшуюся паспортом треш-блогершу из Петербурга задержали

«Мои коллеги из Санкт-Петербурга задержали девушку, совершившую циничные действия по отношению к государственной символике и умышленно повредившую свой паспорт. Кощунственный поступок, видеозапись которого попала в интернет, вызвал возмущение общественности», — рассказала Волк в телеграм-канале.
Девушка из Санкт-Петербурга извинилась за оскорбление государственной символики. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Правонарушительница была задержана по месту жительства и доставлена в полицию. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 213 и 329 Уголовного кодекса России.
Напомним, треш-блогерша из Санкт-Петербурга записала видео, в котором использовала паспорт гражданина России в качестве туалетной бумаги. Позже, возможно осознав последствия или получив предупреждение от адекватных подписчиков, она удалила ролик.