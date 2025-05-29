Осколок бокала едва не лишил жизни: женщину чудом спасли после пореза

67-летняя жительница Великобритании Сьюзен Штибель едва не лишилась жизни после, казалось бы, незначительного пореза стеклом, полученного в домашних условиях. Об этой истории сообщает National World.
Сьюзен открывала кухонный шкаф и случайно уронила бокал, который разбился об пол. Один из осколков стекла поранил ей ногу. Порез оказался небольшим, и женщина просто обработала его и заклеила пластырем, не придавая значения случившемуся.
Однако уже на следующий день её самочувствие резко ухудшилось: поднялась температура, из раны начала сочиться кровь и гной. Сьюзен обратилась за помощью в больницу города Реддитч. Медики заподозрили серьёзную инфекцию и вскоре перевели её в специализированное учреждение в Вустере.
Там врачи диагностировали сепсис, вызванный агрессивными плотоядными бактериями. Инфекция стремительно распространилась по ноге до паховой области. По словам Сьюзен, врачи предупредили, что её шансы на выживание крайне малы.
Женщине провели хирургическую обработку стопы, удалив поражённые ткани, а затем назначили вакуумную терапию, чтобы остановить распространение инфекции. Благодаря усилиям врачей, Сьюзен удалось спасти и жизнь и ногу. Проведя в больнице больше месяца, она теперь восстанавливается дома.
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