Осколок бокала едва не лишил жизни: женщину чудом спасли после пореза

Однако уже на следующий день её самочувствие резко ухудшилось: поднялась температура, из раны начала сочиться кровь и гной. Сьюзен обратилась за помощью в больницу города Реддитч. Медики заподозрили серьёзную инфекцию и вскоре перевели её в специализированное учреждение в Вустере.