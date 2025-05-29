Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге иностранцев хотят ограничить в работе: вот каких сфер это коснется

Власти Петербурга хотят ввести запрет на работу иностранцев в такси и доставке.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Петербурга намерено ужесточить правила приема на работу иностранцев. Так, по городу могут ввести запрет на деятельность соответствующих лиц в сферах доставки и такси. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Смольного.

Ограничения могут установить уже с лета 2025 года. Кроме того, организаторы всевозможных доставок будут обязаны обеспечивать курьеров электронными устройствами с определителем местоположения. Им также поручат разместить идентификационные номера работников на одежде, транспорте и сумке.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: деятельность легкового такси… деятельность курьерская, деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта, деятельность по доставке еды на дом», — уточняется в тексте проекта постановления.

В Новосибирске, тем временем, расследуют дело об убийстве курьером несовершеннолетнего. Между ними завязалась ссора, в результате чего один из скандалистов был убит.