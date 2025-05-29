В Санкт-Петербурге иностранцев хотят ограничить в работе: вот каких сфер это коснется

Ограничения могут установить уже с лета 2025 года. Кроме того, организаторы всевозможных доставок будут обязаны обеспечивать курьеров электронными устройствами с определителем местоположения. Им также поручат разместить идентификационные номера работников на одежде, транспорте и сумке.