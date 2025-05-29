В Санкт-Петербурге иностранцев хотят ограничить в работе: вот каких сфер это коснется

Правительство Петербурга намерено ужесточить правила приема на работу иностранцев. Так, по городу могут ввести запрет на деятельность соответствующих лиц в сферах доставки и такси. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Смольного.
Ограничения могут установить уже с лета 2025 года. Кроме того, организаторы всевозможных доставок будут обязаны обеспечивать курьеров электронными устройствами с определителем местоположения. Им также поручат разместить идентификационные номера работников на одежде, транспорте и сумке.
«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: деятельность легкового такси… деятельность курьерская, деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта, деятельность по доставке еды на дом», — уточняется в тексте проекта постановления.
В Новосибирске, тем временем, расследуют дело об убийстве курьером несовершеннолетнего. Между ними завязалась ссора, в результате чего один из скандалистов был убит.