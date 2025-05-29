В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 1,7 млн рублей

Машина синезелёного цвета за всё время прошла всего 850 километров. Продавец утверждает, что транспортное средство находится в полностью оригинальном состоянии и более 20 лет хранилось в гараже. Перед тем как выставить автомобиль на продажу, ему провели комплексное техническое обслуживание.