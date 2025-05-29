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В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 1,7 млн рублей

Автомобиль сине-зеленого цвета был выпущен в 2004 году и с тех пор не эксплуатировался.

Источник: Аргументы и факты

В Москве на продажу выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2109 за 1,65 миллиона рублей — автомобиль, выпущенный в 2004 году, с момента производства не использовался. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Согласно информации издания, эта модель относится к числу последних выпущенных ВАЗ-2109. Пятидверный хэтчбек оснащён 1,5-литровым двигателем мощностью 68 лошадиных сил и механической коробкой передач с пятью ступенями.

Машина синезелёного цвета за всё время прошла всего 850 километров. Продавец утверждает, что транспортное средство находится в полностью оригинальном состоянии и более 20 лет хранилось в гараже. Перед тем как выставить автомобиль на продажу, ему провели комплексное техническое обслуживание.

Ранее автоэксперт Олег Мосеев назвал топ-3 автомобилей для покупки при ограниченном бюджете.