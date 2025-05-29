В Петербурге летом введут новые ограничения для мигрантов-доставщиков

В Санкт-Петербурге введут ограничения для трудовых мигрантов, занятых в сферах доставок и такси. Соответствующий документ опубликован главой города Александром Бегловым на сайте администрации.
Отмечается, что в перечень новых обязательных условий для операторов курьерских служб входит внедрение системы мониторинга передвижения сотрудников, а также маркировка спецодежды и транспортных средств индивидуальными идентификаторами.
Дополнительно указывается, что скорость перемещения доставщиков на любом виде транспорта не должна превышать 15 километров в час. Данные меры носят временный характер — они будут действовать с 1 июля до конца 2025 года.
Тема соответствующего контроля за находящимися в России трудовыми мигрантами остается актуальной уже много лет. Ранее стало известно, что в столице страны с 1 сентября в рамках эксперимента начнет действовать обязательная онлайн-регистрация прибывающих на заработки иностранцев, предназначенная для мониторинга их местонахождения.