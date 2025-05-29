В Петербурге летом введут новые ограничения для мигрантов-доставщиков

Тема соответствующего контроля за находящимися в России трудовыми мигрантами остается актуальной уже много лет. Ранее стало известно, что в столице страны с 1 сентября в рамках эксперимента начнет действовать обязательная онлайн-регистрация прибывающих на заработки иностранцев, предназначенная для мониторинга их местонахождения.