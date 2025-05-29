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Зеленский заявил, что работает с Мерцем над вопросом поставок ракет Taurus

ФРГ и Украина подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский заявил, что Украина и ФРГ «работают» над вопросом поставок крылатых ракет Taurus Киеву, но отказался говорить о деталях этой «работы».

Высказывание прозвучало в интервью немецкому телеканалу RTL, его цитирует РИА Новости.

В частности, Зеленский связал свой отказ говорить о подробностях с обещанием, данным канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Он заявил, что «держит слово».

«Вопрос Taurus обсуждался в двух разговорах между мною и канцлером. Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей — я пообещал это канцлеру и держу слово», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о подготовке договорённостей по производству на Украине дальнобойного вооружения и беспилотных летательных аппаратов за средства ЕС.

Аналитик из Франции Ксавье Моро подчеркнул, что удар крылатыми ракетами Taurus по российской столице стал бы причиной политического конца немецкого канцлера Фридриха Мерца.