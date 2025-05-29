В Самарской области не будет осадков и потеплеет до 33 градусов днем 29 мая

Специалисты Приволжского УГМС поделились информацией о погоде в губернии в четверг.
Представители ведомства подчеркнули: в 63-м регионе днем 29 мая будет малооблачно. Также они не ожидают каких-либо осадков. Температура воздуха в Самарской области составит от +28 до порядка +33 градусов по Цельсию.
При этом местные синоптики прогнозируют в нашем регионе на четверг восточный ветер. Его порывы достигнут примерно от 5 до 10 метров в секунду.
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