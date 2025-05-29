В России работникам могут начать возмещать расходы на гаджеты: подробности

Депутаты Госдумы обратили внимание на расходы работников на необходимое при выполнении обязанностей оборудование. Они предложили снизить финансовую нагрузку, наложенную на сотрудников. Депутаты считают, что работодателей следует обязать возмещать расходы при использовании работниками личных гаджетов и иной техники для выполнения своих трудовых обязанностей, цитирует проект РИА Новости.
Так, авторы текста указали на отсутствие системы компенсации финансовых затрат. По мнению депутатов, существующих мер для урегулирования проблемы недостаточно. Законопроект, считает парламентарий Ярослав Нилов, направлен на обеспечение справедливого подхода к возмещению затрат сотрудников.
«Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя включать условия о компенсации расходов работника в трудовой договор. Другими словами, необходимы правовые основы для компенсации расходов работника, которые он несет в связи с использованием личных программно-технических и материальных ресурсов в служебных целях», — пояснил депутат.
В России, помимо прочего, хотят назначить выплаты пенсий детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца. Депутаты считают, что в таком случае ребенок должен иметь право на выплаты по потере кормильца или иные средства поддержки.