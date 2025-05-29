В России работникам могут начать возмещать расходы на гаджеты: подробности

Депутаты Госдумы обратили внимание на расходы работников на необходимое при выполнении обязанностей оборудование. Они предложили снизить финансовую нагрузку, наложенную на сотрудников. Депутаты считают, что работодателей следует обязать возмещать расходы при использовании работниками личных гаджетов и иной техники для выполнения своих трудовых обязанностей, цитирует проект РИА Новости.