Крупный пожар на заводе «Авангард» тушат в Калининском районе Петербурга

Местные жители отмечают, что сейчас над Кондратьевским проспектом поднимается огромный столб чёрного дыма. В воздухе ощущается сильный запах гари. Экстренные службы спешат на место происшествия. Пожару уже присвоили второй ранг опасности. О пострадавших пока нет информации.