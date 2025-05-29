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Крупный пожар на заводе «Авангард» тушат в Калининском районе Петербурга

В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся завод «Авангард». Перед возгоранием очевидцы услышали громкие взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители отмечают, что сейчас над Кондратьевским проспектом поднимается огромный столб чёрного дыма. В воздухе ощущается сильный запах гари. Экстренные службы спешат на место происшествия. Пожару уже присвоили второй ранг опасности. О пострадавших пока нет информации.

Пожар на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT.

Завод «Авангард» является одним из старейших предприятий в области радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. Его основали в 1948 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ставрополе во дворе жилого дома взорвали гранату. В результате инцидента погибли как минимум два человека.