Место «Химок» в следующем сезоне РПЛ займет другой клуб

Клуб из высшего дивизиона займет место подмосковных «Химок» в следующем сезоне Российской премьер-лиги, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на регламент Российского футбольного союза (РФС).
Как уточняется, «Химки» не смогут выступать в РПЛ из-за отклонённой апелляции по отказу в выдаче лицензии, необходимой для участия в турнире. Вопрос о замене команды будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, дата которого пока не назначена.
Ранее Сергей Ташуев объявил об уходе с поста главного тренера грозненского «Ахмата».