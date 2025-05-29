Место «Химок» в следующем сезоне РПЛ займет другой клуб

Как уточняется, «Химки» не смогут выступать в РПЛ из-за отклонённой апелляции по отказу в выдаче лицензии, необходимой для участия в турнире. Вопрос о замене команды будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, дата которого пока не назначена.