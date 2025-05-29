Штормовое предупреждение в Казахстане: заморозки на востоке и жара на западе

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град. На западе, севере области пыльная буря. Порывы ветра 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность.