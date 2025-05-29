Сделки пока нет: Илон Маск опроверг интеграцию Grok в Telegram Дурова

«Сделка не была подписана», — прокомментировал Илон Маск пост Павла Дурова.
Позже основатель Telegram ответил американскому предпринимателю, подтвердив, что сделка на данный момент не заключена.
«В принципе мы договорились, но формальности ещё не улажены», — написал Дуров.
Ранее Дуров анонсировал масштабное партнёрство сроком на один год, в рамках которого Grok от xAI должен был быть глубоко интегрирован в код клиента Telegram, а не просто добавлен как отдельный бот. По словам основателя Telegram, пользователи получили бы возможность обращаться к Grok напрямую через поисковую строку мессенджера, использовать его как модератора чатов и инструмент для проверки фактов.