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Стало известно о смерти куклы Чаки из «Детских игр»

Исполнитель роли куклы Чаки в серии фильмов «Детские игры» американский актер Эд Гейл скончался на 61-м году жизни.

Исполнитель роли куклы Чаки в серии фильмов «Детские игры» американский актер Эд Гейл скончался на 61-м году жизни. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал TMZ.

«Источник, который был с Эдом, когда он скончался, рассказал TMZ, что он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — говорится в публикации.

Портал также сообщил, что актер в последние несколько лет находился под следствием. В отношении него велось расследование по факту домогательств к нескольким несовершеннолетним.

Причина смерти Гейла пока не известна, передает портал. Актер снялся в трех частях «Детских игр». Кроме того, он принимал участие в фильмах «Говард-утка» и «Байкерши в городе зомби».

Ранее «МК» писал, что в возрасте 97 лет умер обладатель Оскара, франко-немецкий и американский режиссер, актер, сценарист и продюсер Марсель Офюльс.