Владимир Якушев: «Единая Россия» поможет финалистам конкурса «Лидеры России. Политика» подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям

«Для нас принципиально важно будет сейчас, по окончании политического цикла, отчитаться перед гражданами: что сделано, а что нет, и почему. И то, что мы не сделали, естественно, включить в новую программу, с которой мы пойдём на выборы в 2026 году. А чтобы не быть голословными, должен быть жёсткий мониторинг за всеми мероприятиями народной программы», — рассказал Владимир Якушев.