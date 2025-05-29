Владимир Якушев: «Единая Россия» поможет финалистам конкурса «Лидеры России. Политика» подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям

«Единая Россия» рассматривает финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» как свой кадровый резерв и готова помочь им максимально быстро подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям. Об этом секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил во время встречи с участниками кадрового проекта.
«Много опытных и состоявшихся людей принимают участие в “Лидерах России. Политика”, чтобы расширить собственные горизонты. Они видят в конкурсе возможность себя капитализировать с точки зрения знаний, пообщаться с компетентными, профессиональными людьми, выстроить новые связи. А “Единая Россия” видит в площадке конкурса возможность пополнить собственный кадровый резерв в преддверии выборов-2026», — подчеркнул Владимир Якушев.
Секретарь Генсовета представил участникам конкурса историю партии, её структуру и основные институты. Владимир Якушев рассказал финалистам о том, как формируется и исполняется народная программа единороссов, как реализуются партийные проекты. Он отметил, что «Единая Россия» — единственная партия, устраивающая предварительное голосование. Кроме того, это самая внушительная политическая сила страны: в ее рядах насчитывается 2,6 миллиона человек. Над привлечением сторонников также активно работает «Молодая Гвардия Единой России».
Владимир Якушев подчеркнул важную роль в партийной работе региональных, местных и первичных отделений.
«У “Единой России” — 87 тысяч первичек. Такой сети нет больше ни у одной политической партии. Наша основа — это те, кто непосредственно работают с людьми», — добавил он, уточнив, что региональные отделения партии возглавляют более 50 руководителей субъектов РФ.
Владимир Якушев сообщил, что народная программа «Единой России» составляется на основе наказов избирателей. Поэтому члены партии обязательно отчитываются о том, что было сделано в текущем периоде.
«Для нас принципиально важно будет сейчас, по окончании политического цикла, отчитаться перед гражданами: что сделано, а что нет, и почему. И то, что мы не сделали, естественно, включить в новую программу, с которой мы пойдём на выборы в 2026 году. А чтобы не быть голословными, должен быть жёсткий мониторинг за всеми мероприятиями народной программы», — рассказал Владимир Якушев.
Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель — выявить перспективных общественно-политических лидеров. Проект реализуется при поддержке Президентской академии и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Очередные итоги конкурса объявили 15 мая: его финалистами стали 105 человек. Среди них — участники специальной военной операции, волонтеры, выезжавшие в зону боевых действий, общественные деятели, лидеры мнений. Финалистов конкурса ждет год обучения и финальные испытания. Во втором сезоне был существенно увеличен объем программы обучения. Теперь она состоит из 500 учебных часов, разбитых на шесть профильных модулей, включающих информацию о современных подходах к политическому управлению, медиакоммуникациях, нормотворчестве, особенностях межконфессионального и межнационального диалога, социального проектирования.