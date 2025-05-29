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Маск опроверг громкое заявление Дурова о сотрудничестве Telegram и хAI: никакого соглашения не было

Маск опроверг заявление Дурова о сотрудничестве Telegram и хAI.

Источник: Комсомольская правда

Одиозный американский миллиардер Илон Маск ответил основателю Telegram Павлу Дурову на его заявление о партнерстве между Telegram и принадлежащей американцу xAI. Комментируя заявление Дурова в соцсети X, Маск заявил, что оно не соответствует истине.

«Никакого соглашения подписано не было», — объявил Маск.

Речь идет о предполагаемом партнёрстве между Telegram и xAI, которое, по сообщению Дурова, должно было длиться целый год. При этом мессенджер должен был якобы получить $300 млн, а также 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

Кроме того, соглашением, по словам Дурова, было предусмотрено появление новых возможностей для пользователей благодаря разработанному xAI чат-боту Grok.

Позднее Павел Дуров заявил, что принципиальная договоренность о партнерстве Telegram с xAI достигнута, однако требуется уладить ряд формальностей.

Ранее WSJ сообщил, что Маск попытался сорвать сделку OpenAI по созданию дата-центра в ОАЭ. Причиной стало его желание включить в договоренность своего стартапа xAI.