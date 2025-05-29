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Пленный Кавкало: офицер ВСУ приказал убить сдающегося сослуживца

Сначала раненый солдат простил командира эвакуировать его из подвала, где оказался без еды и воды.

Источник: Аргументы и факты

Офицер Вооружённых сил Украины с позывным Бандит отдал приказ убить сдающегося в плен сослуживца с позывным Цыган, заявил пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Сергей Кавкало.

По словам бойца ВСУ, он и погибший солдат сначала попросили командира эвакуировать их, так как оказались с ранениями в подвале без продуктов и воды.

«Нас с товарищем ранило, у нас не было ни еды, ни воды. Просил своего начальника, Бандита, чтобы он нас вывел и эвакуировал. Он сказал дальше сидеть, сказал, что если мы выйдем из подвала, то он нас убьёт с дрона. Так и случилось. Мы когда пошли с Цыганом сдаваться в плен, он навёл на нас дрон. Цыгана убило на месте, а меня ранило», — сказал пленный в беседе с агентством РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что просьбы о помощи и эвакуации командование отклоняло, командиры угрожали убийством.

Ранее пленный Назар Стецешин заявил, что инструктор Вооружённых сил Украины сломал солдату ключицу. Это произошло после того, как украинский военнослужащий, у кторого болела рука, не смог поднять автомат.