Пленный Кавкало: офицер ВСУ приказал убить сдающегося сослуживца

«Нас с товарищем ранило, у нас не было ни еды, ни воды. Просил своего начальника, Бандита, чтобы он нас вывел и эвакуировал. Он сказал дальше сидеть, сказал, что если мы выйдем из подвала, то он нас убьёт с дрона. Так и случилось. Мы когда пошли с Цыганом сдаваться в плен, он навёл на нас дрон. Цыгана убило на месте, а меня ранило», — сказал пленный в беседе с агентством РИА Новости.