WSJ: Маск попытался сорвать сделку OpenAI по созданию дата-центра в ОАЭ

Бизнесмен Илон Маск запустил собственный ИИ-продукт xAI. Он попытался заключить сделку с компанией-разработчиком ChatGPT о строительстве дата-центра в Арабских Эмиратах. По версии газеты The Wall Street Journal, предприниматель угрожал помешать заключению соглашения OpenAI с партнерами из ОАЭ в случае, если стартап Илона Маска не возьмут в долю.