WSJ: Маск попытался сорвать сделку OpenAI по созданию дата-центра в ОАЭ

Бизнесмен Илон Маск запустил собственный ИИ-продукт xAI. Он попытался заключить сделку с компанией-разработчиком ChatGPT о строительстве дата-центра в Арабских Эмиратах. По версии газеты The Wall Street Journal, предприниматель угрожал помешать заключению соглашения OpenAI с партнерами из ОАЭ в случае, если стартап Илона Маска не возьмут в долю.
Источники заявили, что американский бизнесмен якобы сказал, что президент США Дональд Трамп не одобрит проект дата-центра без участия в сделке xAI. В материале сказано, что соответствующие сведения донесены до представителей конгломерата G42 (ведущая ИИ-компания).
Кроме того, по данным собеседников газеты, Илон Маск разозлился из-за информации об отправке главы OpenAI Сэма Альтмана в Саудовскую Аравию вместе с Трампом. В статье утверждается, что помощники американского лидера успокаивали Илона Маска, чтобы тот не сорвал сделку.
Предприниматель также заявил, что разочарован новым законопроектом, принятым Дональдом Трампом. По его мнению, решение властей США противоречит целям Департамента по повышению эффективности правительства.