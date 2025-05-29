Как школьницам получить выплату за беременность

С июня 2025 года к программе присоединится Алтайский край. Местные власти установили аналогичный размер выплаты — 100 тысяч рублей, но с более ранним сроком оформления (от 12 недель беременности). Примечательно, что в Орловской области, где подобные выплаты действуют с марта 2025 года, их сначала ввели только для студенток, но затем расширили и на школьниц.