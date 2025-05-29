Как школьницам получить выплату за беременность

100 тысяч за беременность: в каких регионах школьницы получат выплаты.
В России все больше регионов вводят специальные выплаты для беременных школьниц и студенток. Размер помощи варьируется от 100 до 150 тысяч рублей, причем условия в разных областях могут заметно отличатся. Где и как российская школьница может получить положенные выплаты по беременности — в материале URA.RU.
В Алтайском крае деньги выплачивают на ранней стадии беременностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Для каких регионов актуальны единовременные выплаты.
Первой такие меры поддержки ввела Кемеровская область еще в апреле 2025 года. Здесь выплаты в 100 тысяч рублей могут получить беременные школьницы и студентки со сроком от 22 недель. Однако эта инициатива вызвала споры — депутат Госдумы Нина Останина даже предлагала приостановить программу, опасаясь пропаганды раннего материнства.
С июня 2025 года к программе присоединится Алтайский край. Местные власти установили аналогичный размер выплаты — 100 тысяч рублей, но с более ранним сроком оформления (от 12 недель беременности). Примечательно, что в Орловской области, где подобные выплаты действуют с марта 2025 года, их сначала ввели только для студенток, но затем расширили и на школьниц.
Наиболее щедрой оказалась Брянская область — здесь с 2025 года беременные студентки могут получить 150 тысяч рублей. В Саратовской области и Хабаровском крае размер выплат стандартный (100 тысяч), но есть возрастные ограничения — до 23 и 25 лет соответственно.
Отдельного внимания заслуживает инициатива Новгородского государственного университета. Помимо 100 тысяч рублей за рождение ребенка, здесь студенческим семьям компенсируют до 75% расходов на аренду жилья и предоставляют различные льготы.
Эксперты отмечают, что такие меры призваны поддержать молодых матерей, совмещающих учебу с воспитанием детей. Однако споры о возможных негативных последствиях подобных программ продолжаются. Тем временем все новые регионы присоединяются к этой инициативе, адаптируя условия под свои финансовые возможности.
После родов школьницы могут претендовать еще и на единовременную выплатуФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Как получить единовременную выплату.
После рождения ребенка родители также могут оформить единовременное пособие при рождении ребенка через Социальный фонд России (СФР). Сделать это можно тремя способами: лично в отделении фонда, через МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги».
Для начала школьнице, ставшей матерью, нужно получить свидетельство о рождении ребенка в ЗАГСе. Затем подать заявление в СФР любым удобным способом. В большинстве случаев фонд сам запрашивает необходимые документы из других ведомств, но иногда может потребоваться предоставить дополнительные справки.
Деньги перечислят на банковскую карту одного из родителей. Если оба родителя работают, они сами выбирают, кто получит выплату. Для безработных действуют особые правила: пособие выплачивается тому, с кем проживает ребенок.
Обычно деньги приходят в течение 10 рабочих дней. В редких случаях срок рассмотрения может увеличиться до 20 дней. Если выплата задерживается, стоит обратиться в СФР или к работодателю за разъяснениями.
Главное преимущество — минимальный пакет документов. Благодаря межведомственному взаимодействию, чаще всего требуется только заявление и паспортные данные.