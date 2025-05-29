Российские военные четыре дня находились на скрытой позиции неподалёку от укреплений Вооружённых сил Украины перед штурмом назеленённого пункта Богдановка, они передавали данные о выявленных огневых точках противника.
Об этом рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин. Он подчеркнул, что штурмовая группа ВС РФ закрепилась в 300 метрах от опорника ВСУ. Командир отметил, что штурмовики воспользовались туманом.
«Воспользовавшись туманом группа преодолела расстояние два километра по полям и закрепилась с южной стороны в 300 метрах от опорника противника. Ну и сидели там, скажем так, не показывая себя около четырёх суток. Выявили опорные пункты противника на поступках к населённому пункту и те опорные пункты, те замаскированные позиции противника в самом населённом пункте Богдановка», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Командир отметил, что на пятые сутки он отдал приказ о штурме. Солдаты ВСУ в момент штурма оказались в состоянии «недоумения и неразберихи».
ВС РФ ликвидировали противника и взяли Богдановку в кольцо.
«У противника была выстроена серьёзная линия обороны, каждый опорный пункт прикрывал другой опорный пункт», — добавил российский военнослужащий.
Ранее сообщалось, что военные РФ освободили село Богдановка в Донецкой народной республике.