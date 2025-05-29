ВС РФ четыре дня передавали данные со скрытой позиции за 300 метров от ВСУ

«Воспользовавшись туманом группа преодолела расстояние два километра по полям и закрепилась с южной стороны в 300 метрах от опорника противника. Ну и сидели там, скажем так, не показывая себя около четырёх суток. Выявили опорные пункты противника на поступках к населённому пункту и те опорные пункты, те замаскированные позиции противника в самом населённом пункте Богдановка», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.