Росавиация: во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов

Воздушная гавань Внуково вновь закрыта для приема и выпуска гражданских судов. Ограничения ввели в ночь на 29 мая, около 01:50 по Москве. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Соответствующие запреты вводились и ночью ранее, 28 мая. Меры принимаются ради обеспечения безопасности пассажироперевозок. Остальные аэропорты Москвы, за исключением Внуково, в настоящее время работают в штатном режиме.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметили в Росавиации.
В ночь на 28 мая временно останавливали работу все столичные аэропорты, включая Жуковский и Внуково. Кроме того, запрет на прием и выпуск рейсов устанавливали во Владимире, Калуге, Иваново и других субъектах. Петербургская воздушная гавань Пулково выступила запасным аэродромом.