Росавиация: во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В ночь на 28 мая временно останавливали работу все столичные аэропорты, включая Жуковский и Внуково. Кроме того, запрет на прием и выпуск рейсов устанавливали во Владимире, Калуге, Иваново и других субъектах. Петербургская воздушная гавань Пулково выступила запасным аэродромом.