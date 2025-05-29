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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 мая 2025

Дождь и +19 градусов ожидается в Иркутске 29 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 29 мая 2025 обещает переменную облачность, днем пройдет дождь, гроза. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +17…+19 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0…-2, ожидаются заморозки. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−18 м/с.

Погода в Иркутске 29 мая 2025.

— Переменная облачность, днем кратковременные дожди, в Катангском районе без существенных осадков, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью в северо-восточных районах, утром и днем местами по области порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье температура ночью 0…-5, заморозки, при облачной погоде до +5, днем +14…+19, местами +4…+9. Вот что обещает погода в Иркутске 29 мая 2025.