Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 мая 2025

— Переменная облачность, днем кратковременные дожди, в Катангском районе без существенных осадков, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью в северо-восточных районах, утром и днем местами по области порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.