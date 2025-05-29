Илон Маск опроверг слова Дурова о сотрудничестве с Telegram

По словам Дурова, договоренность предусматривала интеграцию чат-бота Grok в Telegram, а также предоставление мессенджеру 300 млн долларов как деньгами, так и долей в акционерном капитале xAI. Кроме того, Telegram якобы должен был получать 50% дохода от всех подписок xAI, оформленных через платформу.