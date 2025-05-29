Илон Маск опроверг слова Дурова о сотрудничестве с Telegram

Маск уточнил, что сделка еще не подписана.
Илон Маск опроверг заключение сделки о партнерстве между принадлежащей ему компанией xAI и мессенджером Telegram. Об этом предприниматель сообщил 28 мая в социальной сети X, комментируя заявление основателя Telegram Павла Дурова о достигнутом соглашении на год.
«Соглашение не было подписано», — написал Маск. Его сообщение стало реакцией на пост Дурова, в котором утверждалось, что Telegram и xAI договорились о партнерстве сроком на год.
По словам Дурова, договоренность предусматривала интеграцию чат-бота Grok в Telegram, а также предоставление мессенджеру 300 млн долларов как деньгами, так и долей в акционерном капитале xAI. Кроме того, Telegram якобы должен был получать 50% дохода от всех подписок xAI, оформленных через платформу.
В публикации Дурова отмечалось, что сотрудничество откроет пользователям Telegram доступ к новым функциям искусственного интеллекта и позволит мессенджеру расширить источники дохода за счет совместных сервисов. Однако Маск подчеркнул, что официального соглашения между его компанией и Telegram пока не существует.