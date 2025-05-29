Экономист объяснила, почему у пенсионеров нет денег на лекарства и «излишества»

«В среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии, это примерно 12,5 тысячи рублей… Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в 3 дня, сладости — одну карамельку или печенье за 2 дня», — процитировали Гульнару Фатхлисламову в «Газета.ru».