Экономист объяснила, почему у пенсионеров нет денег на лекарства и «излишества»

Кандидат экономических наук Гульнара Фатхлисламова заявила, что пожилым россиянам приходится тратить около половины своей ежемесячной пенсии на питание. Подробностями она поделился в беседе с «Газета.ru».
«В среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии, это примерно 12,5 тысячи рублей… Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в 3 дня, сладости — одну карамельку или печенье за 2 дня», — процитировали Гульнару Фатхлисламову в «Газета.ru».
Специалист дополнительно отметила, что с учетом оплаты жилищно-коммунальных услуг и приобретения иных обязательных товаров пожилые россияне тратят порядка «98 процентов» своих ежемесячных государственных выплат. По словам Гульнары Фатхлисламовой, сейчас у людей старшего поколения редко остаются средства для покупки лекарств и «излишеств».
Вопрос достойной социальной компенсации за выслугу лет остается актуальной проблемой для большинства россиян. Ранее в Государственной Думе назвали «лишенными человечности» призывы ряда одиозных личностей отменить пенсии для граждан, которые не успели к старости обзавестись детьми.