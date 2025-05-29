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Экономист объяснила, почему у пенсионеров нет денег на лекарства и «излишества»

Кандидат экономических наук Гульнара Фатхлисламова заявила, что пожилым россиянам приходится тратить около половины своей ежемесячной пенсии на питание.

Кандидат экономических наук Гульнара Фатхлисламова заявила, что пожилым россиянам приходится тратить около половины своей ежемесячной пенсии на питание. Подробностями она поделился в беседе с «Газета.ru».

«В среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии, это примерно 12,5 тысячи рублей… Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в 3 дня, сладости — одну карамельку или печенье за 2 дня», — процитировали Гульнару Фатхлисламову в «Газета.ru».

Специалист дополнительно отметила, что с учетом оплаты жилищно-коммунальных услуг и приобретения иных обязательных товаров пожилые россияне тратят порядка «98 процентов» своих ежемесячных государственных выплат. По словам Гульнары Фатхлисламовой, сейчас у людей старшего поколения редко остаются средства для покупки лекарств и «излишеств».

Вопрос достойной социальной компенсации за выслугу лет остается актуальной проблемой для большинства россиян. Ранее в Государственной Думе назвали «лишенными человечности» призывы ряда одиозных личностей отменить пенсии для граждан, которые не успели к старости обзавестись детьми.