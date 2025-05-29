HR-специалист рассказала, как увеличить зарплату до шестизначных цифр

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Повышение квалификации, получение дополнительных знаний, развитие навыков переговоров, поиск подработки, смена работы и разговор с руководством о повышении могут помочь увеличить зарплату до шестизначных цифр. Об этом агентству «Прайм» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Если есть цель зарабатывать больше, следует повышать квалификацию, получать дополнительные знания и навыки, которые пользуются спросом на рынке труда. Можно подумать о смене работы или продвижении внутри вашей компании.
«Обсудите повышение с руководством. Расскажите о ваших достижениях, вкладе в компанию, а не просто о том, что все подорожало и вы хотите зарабатывать больше. Подготовьтесь к разговору. Результаты работы должны измеряться фактами. Это конкретные достижения, которые как-то повлияли на финансовые показатели компании», — указала Лоикова.
Хорошо развитые навыки переговоров очень важны. Благодаря грамотному ведению переговоров продвинуться по карьерной лестнице получалось даже у тех, кто не был профессионалом в своем деле.