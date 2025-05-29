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Le Figaro: Киев полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T

Речь идёт о системе ПВО производства Франции и Италии.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона более года не получает новые ракеты для системы противовоздушной обороны SAMP/T, пишет Le Figaro.

Речь идёт о системе ПВО производства Франции и Италии.

Кроме того, источники французской газеты рассказали, что Вооружённые силы Украины столкнулись с «нормированием» боеприпасов для батарей систем из Соединённых Штатов Patriot.

«Никаких обещанных ракет для пополнения запасов батарей SAMP/T не поступало в течение полутора лет, а ряд источников говорит о нормировании боеприпасов для батарей американских систем Patriot, которые теперь предназначены для наиболее критических угроз», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоится встреча Североатлантического альянса по поставкам вооружения украинской стороне.

В мае французский лидер Эммануэль Макрон признал, что Франция исчерпала возможности поставок оружия ВСУ. Он уточнил, что французская армия оказалась не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности.