Le Figaro: Киев полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T

«Никаких обещанных ракет для пополнения запасов батарей SAMP/T не поступало в течение полутора лет, а ряд источников говорит о нормировании боеприпасов для батарей американских систем Patriot, которые теперь предназначены для наиболее критических угроз», — говорится в публикации.