Le Figaro: Киев полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T

Украинская сторона более года не получает новые ракеты для системы противовоздушной обороны SAMP/T, пишет Le Figaro.
Речь идёт о системе ПВО производства Франции и Италии.
Кроме того, источники французской газеты рассказали, что Вооружённые силы Украины столкнулись с «нормированием» боеприпасов для батарей систем из Соединённых Штатов Patriot.
«Никаких обещанных ракет для пополнения запасов батарей SAMP/T не поступало в течение полутора лет, а ряд источников говорит о нормировании боеприпасов для батарей американских систем Patriot, которые теперь предназначены для наиболее критических угроз», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоится встреча Североатлантического альянса по поставкам вооружения украинской стороне.
В мае французский лидер Эммануэль Макрон признал, что Франция исчерпала возможности поставок оружия ВСУ. Он уточнил, что французская армия оказалась не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности.