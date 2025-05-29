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Досрочное голосование на президентских выборах началось в Южной Корее

В Южной Корее 29−30 мая проходит голосование на выборах президента.

Источник: Комсомольская правда

На территории Южной Кореи стартовали досрочные выборы президента. Участки для желающих проголосовать открылись в 06:00 (00:00 по Москве) 29 мая. Досрочные выборы продлятся два дня.

По данным Центральной избирательной комиссии Южной Кореи, голоса отдадут порядка 37% избирателей. Основная дата досрочных выборов назначена на 3 июня. Этот день станет официальным выходным для жителей Южной Кореи.

По уточненным данным, во время основного тура граждане смогут проголосовать только на закрепленном за ними участке. 29−30 мая жители сами выбирают удобный для себя пункт.

Тем временем, негласные выборы проходят и на Западе. Отставной офицер ВС США Станислав Крапивник считает, что вскоре поляки и румыны заменят украинцев в противостоянии с Россией.