Зеленский срочно вернулся в Киев из Германии из-за ситуации на фронте

Украинский лидер Владимир Зеленский прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев из-за обострения ситуации на фронте, сообщает Spiegel.
Издание отмечает, что Зеленский отменил запланированные мероприятия в Дюссельдорфе и Аахене, посчитав неуместным находиться за границей в текущей обстановке в связи с тяжелой ситуацией в Сумской области.
— Судя по всему, Зеленский посчитал нецелесообразным находиться на праздничном мероприятии за границей в виду сложившейся ситуации, — говорится в статье.
Он должен был посетить церемонию вручения премии имени Карла Великого Урсуле фон дер Ляйен.
Ранее в украинских СМИ сообщалось о том, что на границе с Сумской областью для возможного наступления сосредоточены около 50 тысяч военнослужащих из России.
В этот же день Зеленский заявил, что стране необходимо получить 30 миллиардов долларов до конца года для развития производства собственного оружия.
Ранее Зеленский заявил, что удары ВС России по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными», также российская армия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям.