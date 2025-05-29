В Екатеринбурге начинается набор детей в спортивные школы

Такие спортивные учреждения, как «Кристалл», «Автомобилист» и «Юность» начнут набор воспитанников чуть позже, с 1 июля. Подать заявку можно как непосредственно в спортивной школе, так и дистанционно, с помощью портала Госуслуг. Список доступных для новых воспитанников учреждений есть на Официальном портале Екатеринбурга.