В Екатеринбурге начинается набор детей в спортивные школы

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В этом году они смогут принять порядка 6,5 тысячи юных спортсменов.
На первом этапе набора будут приниматься документов от претендентов. Он начнется 1 июня. Заявки будут приниматься в 29 муниципальных учреждениях, а также в отделении хоккея СОК «Калининец». На втором этапе приемной кампании спортсменам придется пройти через вступительные испытания. Он стартует в середине августа.
В этом году для приема новых воспитанников доступны 53 дисциплины. Среди наиболее популярных: футбол (465 свободных мест в семи школах); баскетбол (435 мест в двух школах); легкая атлетика (427 мест в 5 школах); настольный теннис (373 места в 5 школах); дзюдо (358 мест в 6 школах); шахматы (271 место); самбо (259 мест в 5 школах); греко-римская борьба (240 мест); лыжные гонки (220 мест в 5 школах).
В текущем году будет осуществлен первый набор секцию по роллер-спорту. Также доступна запись в секцию по прыжкам на батуте (20 мест в спортивной школе «Виктория») и гандболу (18 мест в «Буревестнике»).
Такие спортивные учреждения, как «Кристалл», «Автомобилист» и «Юность» начнут набор воспитанников чуть позже, с 1 июля. Подать заявку можно как непосредственно в спортивной школе, так и дистанционно, с помощью портала Госуслуг. Список доступных для новых воспитанников учреждений есть на Официальном портале Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, Екатеринбург был признан самым спортивным российским городом-миллионником, по версии всероссийской премии Sports Facilities. Еще шесть наград столице Урала присудили в других номинациях. По данным градоначальника, лучшее большое спортивное событие года — ЧР по лёгкой атлетике, впервые прошедший на стадионе «Калининец». Лучший водный спортивный объект — Дворец водных видов спорта.