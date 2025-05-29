Британия потратит миллиарды на хакеров: вот кто станет их мишенью

Министерство обороны Британии создаст группы по совершению кибератак. По официальной версии, они необходимы для противостояния «враждебно настроенным государствам». На эти цели и внедрение искусственного интеллекта Британия потратит свыше 1,35 миллиарда долларов, рассказал министр обороны Джон Хили местной газете The Daily Telegraph.
Так, по его словам, средством ведения войны стали «клавиатуры». Министр считает, что сейчас необходимо задействовать современные технологии и задать «новые стандарты» в обороне страны. Соответствующая политика будет утверждена в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии, сообщил Джон Хили.
В статье уточняется, что местное Минобороны за два года попытались атаковать свыше 90 тысяч раз. По мнению автора материала, киберпреступники действовали якобы с территорий Китая и России.
Между тем, Чехия обвинила Пекин в якобы кибератаке на МИД страны. Власти государства утверждают, что Китай попытался повлиять на общество республики с помощью пропаганды и манипуляций.