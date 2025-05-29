Британия потратит миллиарды на хакеров: вот кто станет их мишенью

Так, по его словам, средством ведения войны стали «клавиатуры». Министр считает, что сейчас необходимо задействовать современные технологии и задать «новые стандарты» в обороне страны. Соответствующая политика будет утверждена в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии, сообщил Джон Хили.